В Севастополе ретро-кары продаются за 4 миллиона рублей

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Отечественными экспертами представлен список наиболее престижных автомобилей с пробегом, которые можно приобрести в Севастополе. Так, установлено, что ретро-кар можно приобрести в городе за 4 миллиона рублей.

Прошлой осенью в Севастополе самым дорогим предложением на вторичном авторынке была люксовая модель Lexus LX. Ее стоимость составляла 5,3 миллиона рублей. В марте нынешнего года специалисты выявили иные цифры.

Первую позицию в рейтинге занял BMW X6 M с кожаным салоном. Машина 2016 года выпуска, проехавшая 35 000 километров, предлагается немного больше, чем за 5 миллионов рублей. В моторном отсеке машины расположен 381-сильный двигатель. Владелец готов расстаться со своим автомобилем взамен на коммерческую недвижимость с его доплатой.

Второе место занимает Bentley Flying Spur 2011 года выпуска. Машина с 560-сильным агрегатом и 50-тысячным пробегом продается за 4,3 миллиона рублей.

Замыкает первую тройку Toyota Land Cruiser 2016 года. Вседорожник белого цвета оснащен 249-сильныс агрегатом. Продается автомобиль за 4,19 миллиона рублей.

Четвертым в рейтинге числятся Porsche Panamera Turbo и эта же модель в версии 4S. Стоимость обеих на вторичном рынке Севастополя составляет 4,15 миллиона рублей.

Замыкает пятерку ретро-кар Ford Thunderbird 1967. Двухдверная машина оснащена 400-сильным агрегатом, и проехала всего 25 000 километров. Она продается за 4 миллиона рублей.