"КАМАЗ" нарастил производство на 11% в феврале

Сегодня, 09:00

По итогам февраля «КАМАЗ» нарастил объём производства на 11% по сравнению с показателем годичной давности или до 3 267 грузовиков. Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на пресс-центр российской компании.

За два месяца текущего года «КАМАЗ» выпустил 4 418 машинокомплектов, что на 8% больше, чем годом ранее. В начале марта стартовал выпуск новых седельных тягачей КАМАЗ-65209. Уже до конца этого месяца 7 000 таких машин отправятся в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ».

В целом в 2018 году российский автопроизводитель намерен реализовать 43 100 грузовиков, из них 6 100 автомобилей отправятся за рубеж, а 37 000 – продадут на внутреннем рынке. По плану, ПАО «КАМАЗ» должен выручить 1 71,3 млрд рублей при чистой прибыли в 1,586 млрд рублей.

Помимо этого, в нынешнем году компания продолжит воплощать в жизнь важные инвестиционные проекты, например, подготовит к выходу на рынок новые грузовые машины семейства К5. Так, К5 КАМАЗ-54901 встанет на конвейер уже в будущем году. В перспективе новинка появятся на европейском авторынке.