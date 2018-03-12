Mitsubishi может возродить внедорожник Montero

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Японская компания Mitsubishi сообщает о том, что инженеры бренда начали работу над совершенно новым внедорожником, который дебютирует на рынке до конца текущего десятилетия. Новинка получит технологии Renault-Nissan, а также гибридный двигатель.

На страницах автомобильного журнала CarBuzz появилась информация о том, что Цунесиро Кунимото, главный дизайнер Mitsubishi, анонсировал выход совершенно нового кроссовера бренда. Господин Кунимото заявил, что в 2017 году Mitsubishi стала частью альянса Renault-Nissan, что открывает доступ к новым платформам и новым технологиям.

Господин Кунимото заявил, что модель будет иметь много общего с внедорожником Mitsubishi Montero, который получил последнее обновление в 2016 году и с тех пор существенно устарел. Не исключено, что разработчики планируют возродить модель в новом формате.

Новый кроссовер получит производственное шасси от Renault-Nissan, но информации о габаритах модели и сегменте пока нет. Эксперты уверены, что новинка будет иметь много общего с кроссоверами Nissan, а линейку двигателей пополнят гибридные установки. Инсайдеры намекают, что новинка станет компактным кроссовером, ведь данный сегмент продолжает набирать популярность на рынке.