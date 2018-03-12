Озвучены рублёвые цены на новый семиместный Volkswagen Teramont

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen раскрыл цены на кроссовер Teramont для авторынка России. Семиместный автомобиль предложат в четырёх вариантах исполнения по цене от 2 799 000 рублей, что дешевле Touareg стоимостью от 3 029 000 рублей.

Для РФ моторная гамма Volkswagen Teramont включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами и 6-цилиндровый двигатель объёмом 3,6 литра. Первый агрегат развивает 220 лошадиных сил, а второй – 280 «лошадок». В обоих случаях автомобиль оснащается 8-скоростным «автоматом» и полным приводом 4Motion.

Уже в «базе» модель получила ABS, EBD, противобуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, светодиодные фары, 18-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги, 3-зонный климат-контроль, подогрев передних кресел и мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином. В «топовой» комплектации кроссовер оценили в 3 779 000 рублей. Такой автомобиль дополнительно оснастили цифровой приборной панелью, функцией предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, парктроником и многими другими опциями.

Напомним, новый Volkswagen Teramont дебютировал осенью 2016 года в США, где модель предлагается под именем Atlas.