Новое поколение Mercedes-Benz SL получит «потрясающую особенность»

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В настоящее время спорткары линейки Mercedes-Benz SL показывают низкий уровень спроса на мировом рынке, поэтому немецкие разработчики планируют обновить модели и сделать их более привлекательными. Ожидается, что новая генерация Mercedes-Benz SL дебютирует в 2020 году и получит «уникальную особенность».

Дитер Цетше, глава немецкого автогиганта Daimler AG, во время общения с прессой на мотор-шоу в Женеве заявил, что компания планирует возродить линейку Mercedes-Benz SL и сделать её более привлекательной для поклонников моделей сегмента Grand Tourer. Господин Цетше заявил, что Mercedes-Benz SL всегда славился легкостью и мощностью, но при этом следующая генерация получит ещё одну «уникальную особенность».

Информация о модели пока держится в секрете, но руководитель Mercedes-Benz намекнул, что приобрести новинку можно будет уже в 2021 году, поэтому модель будет показана публике в 2020 году. Не исключено, что позже будут представлены и экстремальные спорткары от Mercedes-AMG.

Стоит напомнить, что первый автомобиль линейки Mercedes-Benz SL появился в 1957 году, а идею создать облегченные спорткары подали американские дилеры компании. В своё время модель стала настоящим эталоном европейских автомобилей класса Grand Tourer.