Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

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В интернете появились новые официальные рендеры люксового седана KIA Quoris. Машина сменяет поколения, благодаря чему стала более стильной и презентабельной. Между тем, дата ее дебюта до сих пор не озвучена.

Ранее корейцы показали в Сети тизерное видео с новым седаном KIA Quoris, однако тогда разработчики представили транспортное средство только в профиль. Теперь же автомобиль рассекретили с видом в 3/4, при чем как спереди, так и сзади. Таким образом производитель дал практически полную картину того, как будет выглядеть автомобиль.

Внешне седан KIA Quoris второй генерации выглядит гораздо лучше своего предшественника. При этом автомобиль не может похвастаться оригинальностью, так как некоторыми дизайнерскими решениями схож с Mercedes-Benz S-Class и BMW 6 Series Gran Coupe. Так или иначе, южнокорейский седан поистине красив.

На данный момент подробности седана KIA Quoris не разглашаются. Возможно, автомобиль позаимствует некоторое оснащение у модели Genesis G90. В базовой версии новинка будет заднеприводной. Опционально для нее готовят полный привод. Силовая линейка нового KIA Quoris может быть представлена 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, а также 5-литровой установкой V8. Оба мотора будут комплектоваться восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.

Внешний вид седана KIA Quoris второго поколения создавался дизайнерами из Южной Кореи и США. Это значит, что автомобиль может вернуться на рынок Северной Америки.