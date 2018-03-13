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В США представлен возрожденный Ford Mustang California Special

Сегодня, 01:00

Американские разработчики из Ford презентовали новый Ford Mustang California Special в стильном кузове кабриолет. Модель является данью уважения одноимённому спорткару, который дебютировал в 1968 году и базировался на Ford Mustang Shelby GT.

Новый Ford Mustang California Special приводится в движение 5,0-литровым мотором V8 с турбонаддуовм, который генерирует 460 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. В целом модель базируется на стандартном Ford Mustang в максимальном варианте исполнения GT.

Среди внешних особенностей нового Ford Mustang California Special следует выделить особый логотип сзади, которым оснащалась и классическая модель 1968 году. Кроме того, кабриолет поставлен на особые алюминиевые диски с пятью спицами, а элементы аэродинамического обвеса заимствованы из пакета дополнений Ford Performance Package 1.

Новый Ford Mustang California Special получит сидения из замши, а также декоративные вставки на центральной консоли. В список оснащения модели входит современный мультимедийный комплекс, спортивный руль, а также премиальная аудиосистема Bang & Olufsen с десятью динамиками. Стоимость модели будет озвучена в ближайше время.


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