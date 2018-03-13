Стартовали продажи обновленного пикапа Honda Ridgeline

Сегодня, 08:00

Американские дилерские центры начали продажи обновлённого пикапа Honda Ridgeline 2019 модельного года. Отмечается, что новинка с задним приводом обойдётся американцам в 29 990 долларов (примерно 1 705 000 рублей), а за саму доступную модель приводом на обе сои придётся выложить 35 290 долларов (2 010 000 рублей).

Новый Honda Ridgeline 2019 модельного года приводится в движение 3,5-литровым мотором V6 семейства i-VTEC, отдача которого составляет 280 лошадиных сил при 355 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает 6-ступенчатая АКПП, а в качестве опции доступна система подключаемого полного привода. Также новинка имеет технологию Intelligent Variable Torque Management, которая распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожного покрытия.

Среди значительных новшеств стоит выделить систему, которая позволяет открывать дверь грузового отсека не только вниз, но и влево. Кроме того, в багажнике расположился дополнительный грузовой отсек в полу.

В список оснащения Honda Ridgeline входит современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также трёхзонный климат-контроль. Топовый пикап в версии Black Edition обойдётся в 43 420 долларов (2 473 000 рублей).