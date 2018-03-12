Volkswagen представит новый Touareg в Пекине 23 марта

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Премиальный кроссовер Volkswagen Touareg будет представлен в Пекине 23 марта. На это указывает официальное видео, опубликованное немецкими машиностроителями в интернете.

Сборка модели Volkswagen Touareg ведется в Словакии. Судя по новому видеоролику, именно отсюда демонстрационный экземпляр модели поедет в Пекин. Столица Китая была выбрана немцами неслучайно, ведь Поднебесная является крупнейшим авторынком в мире, на котором популярность кроссоверов стремительно растет.

Также недавно в интернете был опубликован видеоролик, посвященный не только новому Volkswagen Touareg, но и его предыдущим поколениям. Так, в сюжете можно увидеть беспилотную версию вседорожника, представленную еще в прошлом десятилетии. Также по видео можно обратить внимание на то, что за 16-летнюю свою историю машина не утратила узнаваемости при смене поколений. Также будет и с новой ее версией, однако известно, что она станет элегантнее, но не без спортивных очертаний.

Новый Volkswagen Touareg стал легче на 100 килограммов благодаря новой архитектуре, на которой его построили. Автомобиль обзавелся самыми современными ассистентами. Кроме того, машина получила полностью цифровую приборную панель и мультимедийную установку с большим тачскрином. Кроме того, кроссовер будет экономить больше топлива, но станет мощнее.

Кроссовер Volkswagen Touareg стоит на конвейере с 2002 года. На мировом рынке продано более миллиона экземпляров премиального вседорожника.