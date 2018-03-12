Renault выпустит новый кроссовер для России на старом шасси

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Французская компания Renault планирует выпустить новый кроссовер для России, который получит старое шасси B0. Отмечается, что аналогичная модель будет выпущена для Европы и Азии, но при этом автомобили получат более современную платформу CFM-B.

На страницах российских автомобильных изданий появилась новость о том, что компания Renault продолжает разработку нового кроссовера для России. Модель будет представлять собой несколько измененную и более премиальную версию Renault Duster, а производство новинки наладят на заводе Renault в Москве.

Инсайдеры сообщают, что модель будет построена на базе производственной платформы B0, которая лежит в основе большинства моделей Renault российской сборки. Модель станет последним автомобилем, использующим устаревшее шасси.

Примечательно, что схожий кроссовер будет выведен и на автомобильные рынки стран Азии, после чего модель дебютирует в Европе. При этом автомобиль будет использовать современное шасси CFM-B, которое используется в актуальных Nissan Micra и Renault Clio. В целом все модели будут иметь схожий дизайн и список оснащения. Дебют новинки запланирован на 2020 год.