В России продажи новых грузовиков выросли на 40% в феврале

Сегодня, 12:15

В последний месяц зимы в РФ было реализовано 6 000 новых грузовых авто, это на 39,5% больше по сравнению с февралём 2017 года. Соответствующими данными поделились аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как и прежде, лидером российского рынка грузовиков без пробега остаётся отечественная компания «КАМАЗ», на которую в феврале пришлась треть от общего объёма продаж. В России удалось реализовать 2 000 грузовых машин КАМАЗ, что соответствует росту на 19,7% относительно того же периода прошлого года.

На второй строчке разместился ГАЗ, продажи которого выросли на 26,8% или до 648 единиц в годовом сравнении. Третью позицию заняла шведская марка Volvo с показателем в 461 реализованный грузовик, что на 77,3% превышает прошлогодний результат.

В «пятёрку» популярнейших брендов на первичном рынке грузовых автомобилей в РФ также попали MAN и Scania благодаря 398 (+131,4%) и 396 (+84,2%) авто. С начала нынешнего года российские автодилеры смогли продать 10 900 грузовиков без пробега, что на 37,9% больше результата годичной давности.