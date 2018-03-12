Jeep разработает новый субкомпактный кроссовер

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Американская компания Jeep в июне нынешнего года планирует представить новый компактный кроссовер, который в модельной линейке бренда расположится на ступень Jeep Renegade, который является самой маленькой моделью марки. Не исключено, что новинка будет спроектирована на базе Fiat 500.

Компания Jeep в настоящее время сконцентрирована на создании больших внедорожников, таких как Grand Wagoneer и Grand Commander, но слухи говорили о том, что бренд также работает и над субкомпактным SUV. Майк Мэнли, глава Jeep, в рамках Женевского автосалона подтвердил, что такая модель действительно находится в разработке и автомобиль будет показан уже в июне 2018 года.

Стоит напомнить, что в июне американская марка представит пятилетний план развития, поэтому премьера нового кроссовера будет частью презентации. Модель окажется ещё меньше, чем существующий Jeep Renegade, а в основу модели будет положено шасси от Fiat 500 и Fiat Panda.

Ожидается, что новый SUV от Jeep не будет реализовываться на американском рынке, ведь производство модели будет налажено в Италии, где производится Fiat 500. Более подробной информации о самом доступном кроссовере Jeep пока нет.