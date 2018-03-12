Volkswagen AG создаст для электрокаров «общую» платформу

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Volkswagen AG приступает к разработке новой платформы, которую начнут применять на грядущих электрокарах премиальных марок, принадлежащих немецкому концерну. Отметим, что новое шасси должно быть готово к 2022 году.

Недавно в ходе беседы с журналистами зарубежных изданий представитель Volkswagen рассказал, что в ближайшем будущем начнётся создание платформы Premium Platform Electric (PPE) для будущих премиальных автомобилей на электрической тяге.

В частности, на ней будут строить электрокары от Bentley, Porsche и Audi. Примечательно, что PPE выполнят в трёх модификациях, над двумя из них трудятся инженеры Audi, а третий вариант архитектуры представят сотрудники Porsche.

Ранее были подтверждены сведения, что в ближайшем времени Porsche и Audi представят модели Mission E и E-Tron Quattro с электрическими установками. Отмечается, что в основу седана Mission E и универсала Mission E Cross Turismo легла платформа J1. Полноприводный кроссовер E-Tron Quattro построили на шасси MLB. Компании собираются перейти на PPE с 2022 года.