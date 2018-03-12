Один билборд на границе Женевы: Hyundai троллит Tesla рекламными плакатами

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Корейская компания Hyundai Motor готовится вывести на рынок полностью электрический кроссовер Hyundai Kona Electric, а в Европе уже появились рекламные плакаты, посвященные модели. На щитах красуется надпись «Your turn, Elon», что с английского переводится как «Твой ход, Илон».

В рамках международного автосалона в Женеве не так давно состоялась премьера нового полностью электрического кроссовера Hyundai Kona Electric, который дебютирует на глобальном рынке в первой половине 2019 года. В Соединенных Штатах модель будет оценена примерно в 40 000 долларов, что эквивалентно 2 280 000 рублей по актуальному курсу.

Ожидается, что новый Hyundai Kona Electric станет конкурентом для кроссовера Tesla Model Y, который выполнен на основе седана Tesla Model 3. Обе модели получат схожие технические характеристики, но при этом электрокар от компании Илона Маска будет стоить уже 50 000 долларов (2 850 000 рублей).

Корейский Hyundai Kona Electric в США будет доступен с батареей на 64 кВт/ч, что позволит обеспечить запас хода в 470 километров. В Европе будет представлена и версия на 39,2 кВт/ч, которая имеет 300 километров запаса хода. В обоих случаях максимальная скорость движения модели составляет 170 км/ч.