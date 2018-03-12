Nissan готовится к продажам нового рамного внедорожника Terra

Сегодня, 11:17

Компания Nissan раскрыла сроки выхода на рынок нового внедорожника Terra, который составит конкуренцию моделям Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Китайские дилеры бренда Nissan начнут предлагать новинку к середине апреля нынешнего года.

Новый рамный внедорожник сконструировали на той же платформе, что и Nissan Navara свежей генерации, при этом автомобили получили некоторые сходства во внешности. Новый Nissan Terra наделили фирменной решёткой радиатора, большим воздухозаборником на переднем бампере и агрессивные фары головного света со светодиодными ДХО.

Оформление салона новинка также позаимствовала у модели Navara, включая идентичные переднюю панель, приборную панель и трёхспицевый руль. Помимо этого, у моделей похожие центральная консоль и блок управления климатической системой.

Новый Nissan Terra получил следующие габариты: 4882х1850х1835 мм при расстоянии между осями в 2 850 мм. Клиренс автомобиля равен 219 мм, а размер колёс – 255/60 R18. Внедорожник можно будет приобрести в 5- или 7-местной модификации.

Новинка приводится в движение 2,5-литровым атмосферным мотором QR25, выдающим 184 лошадиные силы. В роли трансмиссии может выступать 6-скоростная механическая коробка передач или 7-ступенчатый «автомат», тип привода – полный.