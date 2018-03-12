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Фотошпионы запечатлели обновлённый седан BMW 7 Series на тестах

Сегодня, 10:10

Немецкий автопроизводитель BMW приступил к дорожным испытаниям обновлённого седана 7-Series, который должен появиться в продаже в первом квартале следующего года. Шпионские снимки были опубликованы американским изданием motor1.

Накануне в объективы фотошпионов попал рестайлинговый 7-Series, причём им удалось рассекретить даже интерьер. Расположение камуфляжной плёнки свидетельствует, что изменения коснутся передней и задней частей седана. Ожидается, что автомобиль оснастят обновлёнными фарами, пересмотренными бамперами и более крупной радиаторной решёткой.

В салоне модели появится полностью цифровая панель приборов. Скорее всего, дизайн нового BMW 7-Series будет выдержан в духе дебютировавшего ранее X7. Эксперты заметили стремление немецкой компании привести все свои флагманские модели к единому стилю.

Ожидается, что в техническом плане новинка не будет отличаться от предшественника. Согласно неподтверждённой официально информации, из линейки двигателей могут убрать мощный V12.

 

 

Премьера обновлённого автомобиля пройдёт до конца нынешнего года, а производство модели стартует в 2019 году. Стоит напомнить, что BMW 7-Series сходит с конвейера с 1977 года и успел сменить шесть поколений. Актуальную версию показали публике в 2015 году в Женеве.


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