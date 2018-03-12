Porsche Mission E получит автономность 4 уровня и экспресс-зарядку

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Немецкий бренд Porsche, принадлежащий Volkswagen Group, планирует в 2020 году начать продажи нового полностью электрического спорткара Porsche Mission E. При помощи специального зарядного устройства литий-ионный аккумулятор модели можно будет зарядить на 80% всего за 15 минут.

Оливер Блюме, генеральный директор Porsche, во время общения с журналистами Autocar рассказал, что новый Porsche Mission E будет оснащен беспилотными технологиями четвертого уровня, что позволит автомобилю двигаться без вмешательства водителя в управление. Руководитель отметил, что водители смогут «читать газету во время дальних путешествий», но в любой момент управление может быть переведено в ручной режим.

Кроме того, модель получит возможность обновлений «по воздуху», как и электрокары Tesla. В качестве примера господин Блюме рассказал, что владелец 400-сильного Porsche Mission E сможет «обновиться» до 450 лошадиных сил.

Новый Porsche Mission E получит электрическую систему J1, которая состоит из литий-ионного аккумулятора и мотора мощностью в 590 лошадиных сил. Такой двигатель сможет разогнать электрокар до «сотни» за 3,5 секунды. Глава Porsche отметил, что структура J1 имеет кардинальные отличия от платформы C-BEV, которая задействована в Audi E-tron.