Презентован новый концепт Volkswagen I.D. Vizzion

Сегодня, 08:00

В Женеве на автосалоне немецкий автоконцерн презентовал свой новый концепт Volkswagen I.D. Vizzion, у которого фактически нет органов управления. Данный прототип считается новым этап осуществления стратегии концерна по переводу на электротягу модельного ряда марки.

Существует вероятность, что новые электрокары Volkswagen начнут выпускаться с 2020 года. Показанный на мотор-шоу прототип станет первым электрокаром, оснащенным автономной системой 5-го уровня.

В салоне новинки нет руля и педалей. Это делает автомобиль подобным космолету из фантастических фильмов. Водитель только устанавливает маршрут передвижения, а управление осуществляется по информации, получаемой от датчиков, которыми был оснащен беспилотник. Автоконцерн обещает, что данная технология будет усовершенствована к 2025 году, а серийный ее выпуск начнется к 2030 году.

Машину оснастили двумя электромоторами, генерирующими отдачу в 102 и 204 лошадиных сил. Они работают от 111-киловаттной батареи. Дальность хода электрокара равна 665 км, а до первой «сотни» берет разгон за 6,3 секунды.