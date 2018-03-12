В Honda уверяют, что электрификация сказывается на дизайне машин

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Электрификация авто заметно скажется на внешнее оформление новых моделей. Отсутствие агрегатов и технологический прогресс предоставляет достаточно свободы, которой лишены были художники.

Об этом сообщает руководитель дизайнерского подразделения японской машиностроительной компании Honda Макото Иваки. Такое утверждение топ-менеджер произнес в ходе интервью на Женевском автосалоне при демонстрации электрического прототипа Honda Urban EV. Внешность новинки исполнена в старинном стиле, но машину разработали на абсолютно новой архитектуре. Спецификой концепта считается внушительный панорамный экран. Других управляющих органов в салоне попросту нет.

Данный дизайн приводится инженерами Honda как пример того, каким образом электрификация влияет на наработки дизайнеров. Отмечается, что концепт считается небольшим по габаритам автомобилем, который выйдет в серию в 2019 году.