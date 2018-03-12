VistaNews.ru


На премиальный авторынок РФ выходит новый пикап Mercedes-Benz X-Class

Сегодня, 09:00

На российском премиальном авторынке весной текущего года появится новый немецкий пикап Mercedes-Benz X-Class. Отмечается, что как прототип новинку представили осенью 2016 года, а серийная версия увидела свет в 2017 году в Кейптауне.

Сообщается, что ряд агрегатов и узлов новый пикап взял от японского Nissan Navara, но интересен тот факт, что получил три варианта внешнего оформления и фирменный интерьер. Пикап снабдили незатейливыми очертаниями, фирменной радиаторной решеткой и рельефным бампером. Размеры новинки составят 5340X1819X1920 мм, а длина колесной базы достигнет 3 150 миллиметров. В салоне отмечается 7-дюймовый тачскрин мультимедийного центра на передней панели. Подчеркивается, что салон авто рассчитан на пять мест.

В моторном отсеке пикапа разместились 2,3-литровый 163-сильный агрегат, битурбированный агрегат на 190 л.с и 6-цилиндровый 3-литровый мотор с производительностью 258 лошадиных сил. Они функционируют в тандеме с 7-секционной МКПП и 6-диапазонной АКПП с полным и задним приводом. За авто придется отдать от 2 899 000 рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.