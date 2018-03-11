Эксперты назвали автомобили с необычными моторами

Вчера, 19:30

Журналисты профильных изданий разработали рейтинг автомобилей, получивших под капот необычные силовые агрегаты, которые имеют жуткий вид, но и ездят. Иногда такими двигателями авто оснащают для дрифта и гонок.

На первой позиции списка разместился Totota GT86 с двигателем Ferrari 458 Italia. Машина успешно принимала участие в марафонах, а потом попал в ДТП, но повреждения были несерьезными. На второй строке числится Ford Granda с двигателем от шведского суперкара Koenigsegg CCX с двойным наддувом и генерирующим 600 лошадиных сил.

ТОП-3 закрывает Mercedes-Benz E-Class с турбомотором BMW M3 с отдачей в 1 000 лошадиных сил. В ТОП-5 попали Saab 9-3 Wagon с агрегатом от Dodge Viper SRT10 и Toyota Prius с установкой от Harley Davidson. Перечень замыкают такие авто, как венчают Lexus LFA с установкой гоночного Toyota Camry, Volkswagen Lupo с агрегатом Phaeton W12, Fiat 500 с мотором Lamborghini Murcielago, Triumph Spitfire с вертолетным двигателем, Ferrari 308 GTS с агрегатом Pontiac Fiero, Toyota MR2 с самолетным агрегатом и Plymouth PT с радиальным двигателем.