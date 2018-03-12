VistaNews.ru


Беспилотники Waymo начнет перевозить грузы в США

Сегодня, 04:00

Американская компания Waymo намерена начать испытания беспилотных большегрузов на автодорогах в городе Атланте, штат Джорджия. Длинномерные грузовики будут доставлять грузы в информационные центры цифрового гиганта Google.

Waymo уже тестировала машины в прошлом году на дорогах Калифорнии и Аризоны. Также в других штатах тоже применяются самоуправляемые такси. Грузовики получат индикаторы, аналогичные тем, что встроены в Chrysler Pacifica. Первоначально, машины будут ездить с опытными шоферами, которые при возникновении необходимости смогут вмешаться в управление беспилотника.

Многие отрицательно относятся к началу функционирования автономных транспортных средств, так как считают, что он приведет к безработице. Но как сообщают компании по транспорту, в этой отрасли наоборот наблюдают нехватку рабочих.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.