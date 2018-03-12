Беспилотники Waymo начнет перевозить грузы в США

Сегодня, 04:00

Американская компания Waymo намерена начать испытания беспилотных большегрузов на автодорогах в городе Атланте, штат Джорджия. Длинномерные грузовики будут доставлять грузы в информационные центры цифрового гиганта Google.

Waymo уже тестировала машины в прошлом году на дорогах Калифорнии и Аризоны. Также в других штатах тоже применяются самоуправляемые такси. Грузовики получат индикаторы, аналогичные тем, что встроены в Chrysler Pacifica. Первоначально, машины будут ездить с опытными шоферами, которые при возникновении необходимости смогут вмешаться в управление беспилотника.

Многие отрицательно относятся к началу функционирования автономных транспортных средств, так как считают, что он приведет к безработице. Но как сообщают компании по транспорту, в этой отрасли наоборот наблюдают нехватку рабочих.