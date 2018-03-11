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В Женеве показали новый SsangYong Musso

Вчера, 21:01

Корейская автомобилестроительная компания SsangYong представила на Женевском мотор-шоу свой новый пикап SsangYong Musso. На европейский автомобильный рынок новинка выйдет летом 2018 года.

Отмечается, что новый пикап базируется на традиционных принципах разработки вседорожника. В основе авто лежит прочная рама и надежный кузов. Новый SsangYong Musso построили с применением высокопрочной стали класса 1.5Gpa и применяет уникальные наработки. Новинка стала более легкой и жесткой. Под капот новинка получила агрегат XDi220 с производительностью 178 лошадиных сил. Мотор функционирует в тандеме 6-диапазонной МКПП, АКПП и полным приводом.

Салон рассчитали на пять пассажиров, а его кресла обшили кожей Nappa. Также внутри разместилась мультимедийная установка с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего обзора. Стоимость новинки станет известной ближе к началу продаж.


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