В Женеве представили спорткар Corvette C7 в старинном стиле

Вчера, 22:00

Британское автомобильное ателье Zeclat привезло на Женевский автосалон автомобиль Corvette C7, разработанный в старинном стиле. Внешнее оформление новинки подобно французким автомобилям, которые выпускались в 1930-х годах.

Под капот Corvette C7 получила 8-цилиндровый атмосферный агрегат объемом 6,2 литра с мощностью 466 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 7-диапазонной МКПП, а за доплату можно получить 8-ступенчатую АКПП. До первой «сотни» авто берет разгон за 3,6 секунды.

В списке функций представленной новинки стоит отметить проекционный дисплей и мультимедийная установка с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto для синхронизации с мобильными гаджетами. Салон новой машины отделан алюминием и углеродным волокном. Тираж новинки пока засекречен, также тайной остается и цена тюнингованного автомобиля.