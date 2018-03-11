На тесты выведен первый электрокар MINI Cooper

Вчера, 20:24

Британские разработчики из MINI вывели на тест-драйв свой первый электромобиль Cooper. Новинку увидели в ходе зимних тестов на дорогах.

Согласно информации, полученной от инсайдеров, электрокар построят на базе современного MINI Cooper с обновленной архитектурой. Благодаря ей под капотом машины можно установить два электрических двигателя и блок емкостных батарей. Отмечается, что при тестировании в суровых климатических условиях, можно обнаружить недостатки агрегата, трансмиссии и подвески.

В настоящее время пока не раскрываются технические параметры новинки. Вероятно, наиболее бюджетная версия сможет получить мощность от 150 лошадиных сил и запас хода в 350 км. Салон получит внушительный тачскрин мультимедийного центра с внедренной навигационной системой и множество систем активной и пассивной безопасности.