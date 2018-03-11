Новосибирские блогеры построят гигантские качели из старого авто

Сегодня, 18:00

Автоблогеры из российского города Новосибирска решились на очередной эксперимент. Он заключается в создании гигантских качель, при разработке которых будут использованы два крана и старый автомобиль.

Видеоролик, на котором запечатлен эксперимент выложили на популярном видеохостинге YouTube. На 10-минутном видео блогеры первоначально поведали о зарубежном опыте изготовления автомобильных качелей. Как сообщает один из авторов ролика, для данной конструкции использовались два экскаватора, ковши которых были отстегнуты. К данным экскаваторам пристегнули с помощью цепей прикрепили легковую машину и начали ее раскачивать. Внутри расположились два пилота, которые испытывали конструкцию.

Теперь энтузиасты намерены повторить такой трюк. Для этого применять старые «Жигули», которые не сильно изменят в конструкции. Для надежности конструкторы сварили передний и задний лонжероны, подготовили места для закрепления цепей и заварили редуктор.

На ролике заметно, что автокачели будут выше самого авто. Следовательно, высота сооружения составит около 6 метров.