Audi показало тизер Vision GT Concept для Gran Turismo Sport

Сегодня, 15:17

Немецкие разработчики из премиальной компании Audi выложили в интернет тизер виртуального концепта для компьютерной игры Gran Turismo Sport. Такое изображение появилось в социальной сети Facebook.

Благодаря хэштэгам в соцсетях можно понять, что новая модель может выступить как дополнительная версия к изданию Vision GT. Вероятно, что прототип не изготовят на базе уже существующего авто, но в очертаниях заметны сходства с Audi R8.

Транспортное средство снабдили высоким антикрылом и низким кузовом. Помимо того машину обустроили передним сплиттером, задним диффузором и массивными колесными дисками. При рассмотрении начертанных логотипов Quattro вырисовывается тот факт, что прототип снабдят полным приводом.

Демонстрация концепта пройдет в начале апреля текущего года. Отмечается, что разработкой виртуальных концептов занимаются дизайнеры из Mercedes-Benz, McLaren, Bugatti и Hyundai.