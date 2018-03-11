Эксперты составили ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

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Москва на сегодняшний день является современным мегаполисом, а именно в таких городах компактные хэтчбеки являются самыми удобными автомобилями. Журналисты российских изданий составили ТОП-5 ситикаров, которые должны прийтись по вкусу автолюбителям столицы.

Согласно данным портала «ВладТайм», на первом месте рейтинга расположился бюджетный Ravon R2, который сегодня в Москве можно приобрести по цене от 439 000 рублей. Преимуществом модели является как выгодная цена, так и наличие АКПП уже в базовой комплектации. В городском цикле автомобиль расходует всего 8,2 литра бензина. Вторая строчка ТОП-5 досталась российскому LADA XRay, который стоит от 508 410 рублей и отлично подходит для поездок за город.

На третьем месте находится электрический хэтчбек BMW i3, который стоит 4 360 000 рублей и способен обеспечить запас хода в 330 километров, что достигается благодаря использованию компактного бензинового мотора.

Если говорить о премиальных моделях, которые в Москве пользуются высоким спросом, то тут стоит отметить Mercedes-Benz A-Class, который доступен для покупки по минимальной цене в 1 680 000 рублей. Замыкает ТОП-5 немецкий Audi A3 Sportback, который имеет схожую цену в 1 689 000 рублей и также доступен в «заряженном» исполнении Audi RS3.