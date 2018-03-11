В Петербурге насчитали около 1 800 000 авто

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Эксперты из российского агентства «АВТОСТАТ» проанализировали петербургский рынок и выяснили, что в северной столице насчитывается 1 327 960 иностранных авто на 2018 год. Еще 441 500 авто отечественных машин числится в местном автопарке.

Согласно распространенным данным, лидером автопарка Санкт-Петербурга выступает российская марка LADA, которая продавалась в количестве 309 470 единиц. На второй позиции расположился немецкий автоконцерн Volkswagen, дилерские центры которого сбыли 111 740 экземпляров. Первая тройка представлена брендом Ford (107 910 шт). В первой пятерке значатся KIA (91 410 штук) и Nissan (90 040 ед).

В числе самых популярных авто стоит отметить Ford Focus (52 630 шт). Далее расположились ВАЗ-2109 (40 680 ед) и Hyundai Solaris (34 360 шт). Первую пятерку закрыли ВАЗ-2106 (33 200 ед) и Skoda Octavia (31 690 шт).