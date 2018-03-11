Февральские продажи премиальных машин снизились на 4%

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Как проинформировали штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ», за февраль 2018 года россияне купили 10 200 люксовых авто. Этот результат на 3,9% выше показателей годичной давности.

Первенство в продажах машин премиум-класса завоевал немецкий автобренд Mercedes-Benz, дилерские центры которого сбыли за указанный период 2 800 экземпляров (+7,5%). Второе место досталось баварским разработчикам из BMW (2 700 единиц, +12%). ТОП-3 закрывает японская марка Lexus (1 300 штук, -27%). Далее следует бренд Audi (1 200 ед, -11%).

Согласно информации, распространенной главой исследовательского центра «АВТОСТАТ» Сергеем Целиковым, реализация авто из премиум-сегмента снизилась в феврале на 4% при общем росте авторынка на 25%. Доля машин премиального класса достигла 8%, хотя годом раньше ее индексы были выше 10%.