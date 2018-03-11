Бюджетный кроссовер Datsun Cross получил официальный ценник

Сегодня, 07:25

На авторынок Индонезии выходит новый бюджетный кроссовер Datsun Cross. Базовую версию новинки оценили в 161,49 млн индонезийских рупий, что по актуальному курсу составляет 662 тыс. рублей.

Datsun Cross в начальной комплектации оснащен 1,2-литровым бензиновым атмосферным движком, генерирующим 68 "лошадок". В качестве трансмиссии выступает 5-скоростная "механика", передающая привод на переднюю ось. Также покупателям предлагается вариатор, но версия с ним обойдется уже в 173,99 млн индонезийских рупий или 713 тыс. рублей.

В перечень оснащения Datsun Cross входят две подушки безопасности, мультимедийная система с большим тачскрином, ABS, EBD и система курсовой устойчивости.

Помимо того, Datsun Cross может похвастаться 15-дюймовыми штампованными колёсами, пластиковым обвесом кузова и расширителями колесных арок. Бюджетный кроссовер насчитывает 3 995 мм в длину, 1 670 мм в ширину и 1 560 мм в высоту при колёсной базе в 2 450 мм.