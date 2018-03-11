Кроссовер WEY VV5 стал популярнее Audi Q3 и BMW X1

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Новый премиальный кроссовер WEY VV5 от компании Great Wall бьет рекорды продаж на автомобильном рынке Китая. Сообщается, что в январе 2018 года местные дилеры реализовали 10 000 таких автомобилей, что превышает реализацию немецких кроссоверов Audi Q3 и BMW X1.

Новый WEY VV5 в плане габаритных размеров сопоставим с немецкими конкурентами. Так, «паркетник» имеет 4 462 мм длины, ширина и высота достигают 1 857 мм и 1 638 мм соответственно, а расстояние между колесными осями растянулось до 2 680 мм. Новинка предложена в спортивной версии VV5s и базовой VV5c, которые имеют лишь стилистические отличия.

Под капотом премиального WEY VV5 расположился 2,0-литровый бензиновый турбомотор отдачей в 197 лошадиных сил, который агрегатируется 7-диапазонной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Модель предложена с безальтернативным полным приводом.

В списке оснащения нового WEY VV5 значится система стабилизации, функции ABS и EBD, адаптивный круиз-контроль, 12,0-дюймовый мультимедийный комплекс, проекционный дисплей, цифровая приборная панель, панорамная крыша и многое другое. Стоимость базового кроссовера составляет 150 000 юаней (1 345 000 рублей), а за «топовый» комплект придётся заплатить 163 000 юаней (1 465 000 рублей).