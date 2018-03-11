Дизайнеры рассекретили внешность нового седана Volvo S60

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На страницах российского автомобильного издания «Колёса.ру» появились свежие рендерные изображения, которые раскрывают внешность нового седана Volvo S60. Ожидается, что модель будет выполнена в той же стилистике, которую получил универсал Volvo V60, представленный на автосалоне в Женеве в начале текущего месяца.

Прежде всего стоит отметить, что новый Volvo S60, как и версия в кузове универсал, характерен новым корпоративным стилем бренда, который впервые был представлен на флагманском внедорожнике Volvo XC90. Ранее дизайнеры бренда сообщали, что они пытаются разработать модель, которая будет минимально схожа с большим седаном Volvo S90.

Новый Volvo S60 примечателен посвежевшей и полностью светодиодной оптикой, а также увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. Модель имеет широкие рельефные двери, а также схожий с Volvo S90 формат бокового остекления.

Информации о моторной линейке нового Volvo S60 пока нет, но представленный несколько дней назад универсал оснащается уже знакомыми бензиновыми моторами T5 и T6. Кроме того, модель получила и плагин-гибридную версию, которая имеет суммарную отдачу в 253 лошадиные силы. Дизельная линейка представлена прежними моторами D3 и D4. Дебют модели на рынке запланирован на начало следующего года.