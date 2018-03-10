Значок Toyota не смог превратить ВАЗ волжанина в машину мечты

Сегодня, 18:09

Житель Волжского заметил на парковке около одного из местных торговых центров отечественный автомобиль, на который его владелец прикрепил шильдик Toyota. Снимки необычной машины развеселили интернет-пользователей.

Волжанин Евгений сфотографировал в 21 микрорайоне автомобиль ВАЗ-2112 со значком Toyota. Помимо этого, транспортное средство привлекало внимание прохожих ярко-розовым окрасом. К сожалению, к машине долго никто не подходил, поэтому автор фотографии так и не смог узнать, кто является владельцем столь яркой «иномарки».

Евгений считает, что водить такую машину может 18-летний парень, который мечтает о другом автомобиле, на который ему не хватило средств, а «двенашка» – не его розовая мечта. Волжанин добавил, что его знакомым девушкам не понравился цвет этого автомобиля.

Местные жители активно обсуждали данный ВАЗ-2112, некоторые из них рассказали, что видели его в Средней Ахтубе. Хотя большинство автомобилистов насмешил значок Toyota на российском авто, нашлись и те, кому приглянулся яркий цвет.