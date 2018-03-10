Житель Кировской области своими руками собрал 28 вездеходов

У мастера на все руки Ивана Чекалкина, проживающего в Вятских Полянах, взяли интервью местные журналисты. К настоящему времени умелец построил три десятка транспортных средств, а его вездеходы передвигаются не только по родному городу мастера, но и по соседним регионам.
Иван Чекалкин впервые заинтересовался строительством самодельного транспорта более 50 лет назад. В 16 лет Иван изготовил коляску для мотороллера, а после женитьбы умельцу пришла идея создать вездеход для поездок к тещё.
На счету мастера 28 крупных аппаратов, включая гусеничные вездеходы, 6-колёсные машины типа БТР, аэросани. Одно из этих транспортных средств сегодня использует егерь в Кильмези, ещё несколько разъезжают по Казани, Набережным Челнам и другим городам. Умелец рассказал, что все конструкции он придумывает сам.
Господин Чекалкин подсчитал, что из 50 лет он не спал целый год. При том, что мастер закончил всего шесть классов, он освоил немало профессий: слесаря, токаря, сварщика. Одно из самых впечатляющих детищ Ивана – снегоболотоход «Дракон», который получил самодельные диски и модернизированный «ураловский» двигатель.