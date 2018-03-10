Житель Кировской области своими руками собрал 28 вездеходов

Сегодня, 16:43

У мастера на все руки Ивана Чекалкина, проживающего в Вятских Полянах, взяли интервью местные журналисты. К настоящему времени умелец построил три десятка транспортных средств, а его вездеходы передвигаются не только по родному городу мастера, но и по соседним регионам.

Иван Чекалкин впервые заинтересовался строительством самодельного транспорта более 50 лет назад. В 16 лет Иван изготовил коляску для мотороллера, а после женитьбы умельцу пришла идея создать вездеход для поездок к тещё.

На счету мастера 28 крупных аппаратов, включая гусеничные вездеходы, 6-колёсные машины типа БТР, аэросани. Одно из этих транспортных средств сегодня использует егерь в Кильмези, ещё несколько разъезжают по Казани, Набережным Челнам и другим городам. Умелец рассказал, что все конструкции он придумывает сам.

«Бывает, в 2-3 часа ночи идёшь в гараж и делаешь. А раньше бывало, с работы приходишь (иногда по двое суток работал), чай попьёшь – и в гараж», – вспоминает Иван Анатольевич.

Господин Чекалкин подсчитал, что из 50 лет он не спал целый год. При том, что мастер закончил всего шесть классов, он освоил немало профессий: слесаря, токаря, сварщика. Одно из самых впечатляющих детищ Ивана – снегоболотоход «Дракон», который получил самодельные диски и модернизированный «ураловский» двигатель.