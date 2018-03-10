Hyundai в 2019 году выпустит восьмиместный гибридный кроссовер

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Компания Hyundai продолжает тестировать в зимних условиях восьмиместный кроссовер, который в модельной линейке разместится на ступень выше Santa Fe. Как пишет издание Carscoops, новый автомобиль оснастят гибридной установкой.

Фотошпионам удалось запечатлеть во время испытаний новый большой кроссовер от Hyundai, кузов которого скрывает камуфляжная плёнка. Несмотря на это, можно рассмотреть некоторые детали внешности новинки. Передняя часть кузова будет напоминать узкими светодиодными фонарями с блоком противотуманных огней под ними и крупной радиаторной решёткой новый Hyundai Santa Fe.

Сквозь камуфляж можно заметить вертикальные задние фары. Скорее всего, дизайнеры компании выбрали такую форму, чтобы новинку не путали с Santa Fe. Помимо этого, новая модель получит увеличенный задний свес и более вертикально расположенные задние стойки по сравнению с «младшим» авто.

Ожидается, что новый восьмиместный кроссовер сконструируют на той же платформе, что и KIA Telluride, прототип которого также продолжает проходить испытания. Обе новинки представят в электрифицированном исполнении уже в следующем году. Пока неизвестно, оснастят автомобили «мягкой» гибридной системой или это будет полноценный тандем ДВС и электрического мотора.