Эксперты назвали самые распространенные способы обмана на СТО

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На станциях техобслуживания не всегда трудятся добросовестные работники. Нередко тех клиентов, которые не обладают багажом знаний об устройстве автомобиля, обманывают, вынуждая их заплатить намного больше.

Журналисты издания «ВладТайм» обратились к техническим экспертам за советами, которые помогают не стать жертвой мошенников на СТО. В первую очередь нужно потребовать у механиков показать поломку и обсудить с ними все этапы ремонтных работ. Не лишним будет согласовать конечную стоимость ремонта или часа работы.

Если возникла необходимость заменить повреждённую деталь, следует попросить забрать её, а также показать коробки от тех запчастей, которые будут устанавливать на машину. Часто нечестные сотрудники используют б/у запчасти, снятые с машин других обманутых клиентов.

Также перед тем как отправиться в СТО, эксперты советуют ознакомиться с ценами на запчасти на специализированных сайтах, поскольку в некоторых мастерских их искусственно завышают на 50-80%. Мошенники могут выставить счета за те работы, которые не были проведены или заменить исправную деталь, чтобы под видом новой установить её на другое авто.

Автовладельцам, не разбирающимся в ремонте машин, очень просто попасться на удочку мошенников на СТО. Поэтому стоит взять с собой человека, который обладает такими знаниями.