Опубликован тизер быстрейшего гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT

Сегодня, 07:00

Разработчики из McLaren опубликовали свежее тизерное изображение нового гиперкара McLaren BP23 Hyper-GT, который получит гибридный мотор и трёхместный салон. Отмечается, что все модели уже распроданы до публичной премьеры, а стоимость автомобиля составляет 1 600 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 125 000 000 рублей.

На страницах британских автомобильных изданий появились свежие тизерные изображения нового McLaren BP23 Hyper-GT. Разработчики отметили, что новинка станет самым быстрым автомобилем в истории марки, а также окажется динамичнее легендарного McLaren F1, который мог разгоняться до 391 километра в час.

Информации о технических характеристиках модели пока нет, но предполагается, что модель получит под капот гибридный двигатель, в основу которого положен 4,0-литровый мотор V8 с системой двойного турбонаддува. Мощность двигателя составит не менее 900 лошадиных сил.

Новый McLaren BP23 Hyper-GT получит трёхместную компоновку салона в один ряд, а кресло водителя расположится по центру. Новинка будет представлена публично до конца нынешнего года, а поставки клиентам запланированы на первый квартал 2019 года.