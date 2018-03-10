Volkswagen отзовет в Китае 33 000 машин из-за дефекта дренажного клапана

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Немецкий автоконцерн Volkswagen проведёт в Китае отзыв из-за проблем с дренажным клапаном. Согласно данным агентства «Синьхуа», сервисная кампания затронет около 33 100 автомобилей.

Отзыву подлежат кроссоверы Volkswagen Touareg, сошедшие с конвейера в период с декабря 2014 года по ноябрь прошлого года. По причине дефекта дренажного клапана может произойти слив воды из мотора, что приведёт к аварии. Отзыв автомобилей Volkswagen в Китае стартует 30 апреля текущего года. Автовладельцам проблемных машин сообщат о необходимости обратиться к официальным дилерам для проведения бесплатных ремонтных работ.

Напомним, что месяцев ранее компания Toyota объявила об отзыве 181 800 машин в Поднебесной. Речь идёт о моделях New Highlander и Levin, выпущенных с мая 2015 года по февраль 2016 года. Причиной отзыва стали неисправные подушки безопасности.

Кроме того, отзыв затрагивал 5 000 гибридов Levin и почти 5 000 автомобилей Corolla, которые также оснащаются гибридной установкой.