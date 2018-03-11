BAIC рассекретила обновленный внедорожник BJ40L до презентации

Сегодня, 05:00

Ранее в сети опубликовали первые снимки рестайлингового внедорожника BAIC BJ40, рассекретившие дизайн новинки до официальной премьеры. Теперь компания представила фотографии салона модели.

Автопроизводитель BAIC продолжает подготовку к продажам обновленных BJ40 и BJ40L. Несмотря на то, что официальной презентации рестайлинговых моделей так и не состоялось, компания опубликовала снимки нового интерьера.

Согласно полученным снимкам, новый BAIC BJ40 получил значительные изменения в салоне. Передняя панель обновленного внедорожника получила «парящий» сенсорный дисплей комплекса мультимедиа.

Блок управления системой кондиционирования был существенного улучшен, как и центральная консоль. Дефлекторы обдува новой системы кондиционирования также получили иную форму. Приборная панель тоже была значительно переработана.