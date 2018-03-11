Глава Jeep поделился информацией о новом Grand Wagoneer

Сегодня, 06:25

На Женевском автосалоне журналисты издания TopGear взяли интервью у гендиректора Jeep Майка Мэнли. В ходе беседы руководитель поделился некоторыми планами компании и подтвердил данные о возрождении Grand Wagoneer.

По словам господина Мэнли, в ближайшие годы появится возрождённый Jeep Grand Wagoneer и займёт премиальный сегмент. Отмечается, что грядущий автомобиль окажется роскошнее нынешнего Grand Cherokee.

«Мы уже работаем над новинкой несколько лет и нам понадобиться еще некоторое время до официальной презентации Grand Wagoneer», – заявил господин Мэнли.

Ожидается, что внедорожник дебютирует в 2020 году, причём он может сразу получить удлинённую модификацию с тремя рядами кресел. Стоимость нового автомобиля, которому предстоит бороться за интерес покупателей с внедорожниками от Land Rover и Bentley, составит около 140 000 долларов.

Майк Мэнли также отметил, что компания Jeep обнародует план развития на ближайшие пять лет 1 июня текущего года. Помимо выпуска новых моделей, автопроизводитель намерен заняться электрификацией своего модельного ряда. Остальные подробности станут известны ближе к лету.