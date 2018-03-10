Гибридный Porsche 911 может получить рекордные 700 "лошадок"

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На данный момент компания Porsche разрабатывает новое поколение спорткара Porsche 911, а инсайдеры намекают на присутствие в моторной линейке гибридных агрегатов. Ожидается, что мощность такого двигателя составит 700 лошадиных сил, что станет рекордом для семейства Porsche 911.

Оливер Блюме, глава компании Porsche, во время общения с журналистами Autocar рассказал о следующем поколении Porsche 911. Господин Блюме не стал вдаваться в подробности об автомобиле, но отметил, что спорткар станет «очень мощным». На данный момент мощнейшим спорткаром бренда является Porsche 911 GT3 RS, который оснащается 700-сильным мотором. Господин Блюме отметил, что новая генерация 911 окажется несколько производительнее.

По информации инсайдеров, следующее поколение Porsche 911, которое получит индекс 992, будет оснащаться той же силовой установкой, которая приводит в движение гибридный Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Модель имеет 136-сильный электромотор, а суммарная отдача составляет 680 «лошадок».

Напомним, что помимо гибридных моделей Porsche готовит и полностью электрический Mission E, который получит 600-сильный мотор и возможность ускоряться до 100 км/ч всего за 3,5-секунды. Кроме того, модель дебютирует и в формате внедорожного универсала Mission E Cross Turismo, концепт которого был представлен в Женеве.