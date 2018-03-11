Опубликован ТОП-3 подержанных кроссоверов по цене до 1 млн рублей

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Кроссоверы становятся всё популярнее в России, поэтому автоэксперты решили порекомендовать три лучших автомобиля данного класса, которые можно купить на вторичном рынке по цене 1 000 000 рублей.

Третью позицию разделили KIA Sportage и Hyundai ix35, которые совершенно одинаковы в техническом плане. В России за 1 000 000 рублей доступны такие кроссоверы 2011-2014 годов выпуска.

Среди недостатков таких автомобилей выделяют проблемы с мотором Mitsubishi G4KD или 4B11, с которыми столкнулись некоторые владельцы данных моделей после 150 000 км пробега. В целом KIA Sportage и Hyundai ix35, хотя и имеют среднее качество отделки, довольно надёжны, а их обслуживание обходится недорого.

На втором месте расположился Honda CR-V 2011 года, который порадует надёжными, хотя и не слишком динамичными двигателями. Помимо этого, с автомобиля быстро слазит лакокрасочное покрытие. Однако автомобилисты, которые ценят хорошую управляемость, готовы простить японской модели данный недостаток.

Первое место эксперты отдали Mazda CX-5 2011-2013 годов. Кроссовер получил 5 звёзд по итогам краш-тестов NCAP, а также отличается надёжностью и прекрасной управляемостью. Вместе с тем у машины есть и минусы, например, дорогое обслуживание и запчасти. Кроме того, Mazda CX-5 пользуется популярностью среди угонщиков.