Редкий внедорожник «Москвич-415С» впервые показали широкой публике

Сегодня, 19:09

В Москве в рамках выставки «Олдтаймер-Галерея», проходящей с 7 по 11 марта в Сокольниках, широкой публике впервые продемонстрировали уникальный «Москвич-415C», который был выполнен по заказу Минобороны.

«Москвич-415C» представляет собой одну из модификаций лёгкого внедорожника, созданных на МЗМА в конце 1950-х годов. Примечательно, что автомобиль получил некоторые общие черты с американским авто повышенной проходимости Willys MB.

Советская машина стала известна как «Москвич-44». Позднее московское предприятие выпустило модернизированные прототипы «Москвич-415» и «Москвич-416», первый из них получил открытый кузова, а второй – закрытый. Автомобили оснащались 45-сильным мотором, работавшим в сочетании 4-ступенчатой коробкой передач, которая заменила старую 3-скоростную трансмиссию.

Серийное производство автомобилей было решено запустить в 1959 году в Новосибирске на заводе «Сибсельмаш». Однако уже в начале следующего года из-за организационных проблем их выпуск пришлось прекратить.