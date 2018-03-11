VistaNews.ru


Опубликован ТОП-5 лучших спорткаров автосалона в Женеве

Сегодня, 08:00

Ежегодно мировые автопроизводители привозят в Женеву впечатляющие модели. Журналисты российских изданий назвали ТОП-5 наиболее ярких спорткаров, дебютировавших на этом автосалоне в 2018 году.

Открывает рейтинг Toyota GR Supra Racing Concept, представляющий собой гоночное купе. Над автомобилем трудилось подразделение Toyota Gazoo Racing, которое уже превратили в отдельный бренд.

Премиальный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe будет доступен в трёх исполнениях, из них два – «заряженные». Двигатель мощнейшей модификации машины класса гран-туризмо генерирует 630 л.с.

Основой для суперкара Ferrari 488 Pista послужило купе 488 GTB. Новинку оснастили мощнейшим V8, который когда-либо использовался на дорожных Ferrari. Данный турбодвигатель развивает невероятные 720 «лошадей».

Новый McLaren Senna GTR не предназначен для дорог общего пользования, ведь под его капотом разместился 825-сильный мотор. Примечательно, что тираж экстремального купе стоимостью 1 000 000 фунтов составит всего 75 экземпляров.

 

 

 

Замыкает ТОП-5 гиперкар Rimac C_Two, получивший 4 электромотора с суммарной отдачей в 1 914 л.с. На разгон с места до 100 км/ч новинка тратит менее 2,0 секунд, при этом купе способно ускоряться до максимальных 412 км/ч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.