Опубликован ТОП-5 лучших спорткаров автосалона в Женеве

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Ежегодно мировые автопроизводители привозят в Женеву впечатляющие модели. Журналисты российских изданий назвали ТОП-5 наиболее ярких спорткаров, дебютировавших на этом автосалоне в 2018 году.

Открывает рейтинг Toyota GR Supra Racing Concept, представляющий собой гоночное купе. Над автомобилем трудилось подразделение Toyota Gazoo Racing, которое уже превратили в отдельный бренд.

Премиальный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe будет доступен в трёх исполнениях, из них два – «заряженные». Двигатель мощнейшей модификации машины класса гран-туризмо генерирует 630 л.с.

Основой для суперкара Ferrari 488 Pista послужило купе 488 GTB. Новинку оснастили мощнейшим V8, который когда-либо использовался на дорожных Ferrari. Данный турбодвигатель развивает невероятные 720 «лошадей».

Новый McLaren Senna GTR не предназначен для дорог общего пользования, ведь под его капотом разместился 825-сильный мотор. Примечательно, что тираж экстремального купе стоимостью 1 000 000 фунтов составит всего 75 экземпляров.

Замыкает ТОП-5 гиперкар Rimac C_Two, получивший 4 электромотора с суммарной отдачей в 1 914 л.с. На разгон с места до 100 км/ч новинка тратит менее 2,0 секунд, при этом купе способно ускоряться до максимальных 412 км/ч.