Внедорожник Toyota Fortuner получил новую роскошную версию

Сегодня, 04:00

Компания Toyota подготовила для авторынка Аргентины специальную версию модели Fortuner. Примечательно, что роскошная новинка будет продаваться в этой стране под другим названием - SW4 Diamond.

Особый внедорожник в отличие от стандартного автомобиля имеет на решётке радиатора логотип SW4, а также может похвастаться уникальными легкосплавными колёсными дисками размерностью 18 дюймов.

Кожаный салон новинки выполнен в светло-кремовых тонах, причем его украсили также вставки «под медь». В новом Toyota SW4 Diamond появилась премиальная стереосистема JBL.

В моторном отсеке автомобиля разместился 2,8-литровый турбированный «дизель», способный развивать 177 лошадиных сил. Мотор сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» и системой привода на обе оси. Приобрести роскошный SW4 Diamond аргентинские автолюбители смогут за 1 300 000 песо (примерно 3 648 000 рублей).

У российских дилеров Toyota в прошлом месяце появился внедорожник Fortuner в самой доступной комплектации, стоимость которой начинается от 1 999 000 рублей. Полноприводный автомобиль оснастили 2,7-литровым атмосферным мотором 2TR-FE с отдачей 166 «лошадок» и механической трансмиссией.