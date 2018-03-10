Экстремальная версия пикапа Nissan Navara получит название Off-Roader

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Разработчики из японской компании Nissan зарегистрировали товарное название для экстремального внедорожного пикапа, который в будущем составит конкуренцию Ford Ranger Raptor. Сообщается, что модель будет реализовываться под именем Nissan Navara Off-Roader.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появилась информация о том, что компания Nissan в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза запатентовала товарное название Nissan Navara Off-Roader. Отмечается, что данное имя будет принадлежать внедорожному пикапу, который составит конкуренцию Ford Ranger Raptor.

Стоит напомнить, что американский пикап Ford Ranger Raptor дебютирует на рынке в конце 2018 года, поэтому стоит ожидать, что новый Nissan Navara Off-Roader станет доступен для покупки в это же время.

Информации о новом Nissan Navara Off-Roader пока нет, но инсайдеры отмечают, что новинка получит тот же мотор, который находится под капотом соплатформенного грузовика Mercedes-Benz X-Class. Речь идёт о 3,0-литровом турбодизельном V6, который способен генерировать 190 лошадиных сил. Для японского пикапа отдача будет увеличена до 220 «лошадок». Также модель получит дополнения, ориентированные на бездорожье.