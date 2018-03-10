Назван ТОП-8 автомобилей с расходом топлива менее 6,0 л на 100 км

Сегодня, 08:25

Автопроизводители из года в год стараются создавать всё более экономичные модели. Эксперты назвали восемь самых популярных авто с расходом топлива менее 6,0 литров на 100 км.

Вторую генерацию Chevrolet Aveo спроектировали в Южной Корее на платформе от Opel. В исполнении с 1,4-литровым турбодвигателем модель тратит 8,1 л/100 км при езде по городу и 5,9 л/100 км на загородной трассе. Десятое поколение Honda Civic оснащается 2,0-литровым мотором и «съедает» в городе 7,8 л/100 км, а на трассе – 5,7 л.

BMW 320d со 180-сильным «дизелем» под капотом способен разгоняться до первой «сотни» за 7,4 секунды. При этом расход топлива составляет 7,3 л и 5,6 л на 100 км в городе и на трассе соответственно.

Недорогой хэтчбек Mitsubishi Mirage с 78-сильным агрегатом также отличается экономичностью: он тратит 6,4 л и 5,5 л на 100 км пробега. Среди субкомпактных авто в рейтинг попала и Mazda2 четвёртой генерации. Расход топлива модели составляет 7,1 л в городе и 5,6 л на трассе.

Среди разных модификаций Mercedes-Benz E-Class самой экономичной признан E250 BlueTEC с 2,0-литровым турбомотором (8,4 л и 5,6 л). Ford Focus комплектуется агрегатом EcoBoost, который при объёме 1,0 литр развивает 120 «лошадок» благодаря турбонаддуву (8,9 и 5,9 л). Наконец, Mazda6 Grand Touring привлекает рекуперативной тормозной системой, а её расход топлива равен 8,4 и 5,9 л/100 км.