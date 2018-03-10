Хэтчбек Mitsubishi Mirage получил новую спецверсию

Сегодня, 04:00

Японский автопроизводитель Mitsubishi выпустил особую версию 5-дверного хэтчбека Mirage под названием Limited Edition. Новинка создавалась специально для автомобильного рынка Таиланда.

В новой спецверсии Mitsubishi Mirage предложат в красном или белом окрасе, при этом корпуса боковых зеркал, крыша, спойлер и стойки в обоих случаях окрашены в черный цвет. Помимо этого, автомобиль поставят на чёрные колёсные диски. Для обивки сидений автомобиля дизайнеры остановили выбор на черной и красной ткани, а на селекторе коробки передач появилась красная прострочка.

Новинка оснащается ABS, EBD, двумя подушками безопасности и мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем и управлением голосовыми командами. Как и стандартный автомобиль, новый Mitsubishi Mirage Limited Edition приводится в движение 78-сильным 3-цилиндровым мотором объёмом 1,3 литра.

Эксклюзивный хэтчбек можно приобрести только с вариатором, хотя обычная модель доступна ещё и с «механикой». Стоимость новинки начинается от 564 000 бат, что эквивалентно 1 034 000 рублей.