Chevrolet представила новые грузовики Silverado HD

Сегодня, 17:13

Американские машиностроители представили грузовик Chevrolet Silverado HD. Основой для транспортного средства послужила совершенно новая архитектура, название которой пока не рассекречивается производителем.

Новый Chevrolet Silverado HD получил полностью видоизмененную переднюю часть кузова. Преобразования позволили инженерам улучшить обзор водителя в кабине новинки. Кроме того, машина стала более маневренной. Также была упрощена конструкция транспортного средства, что облегчит его обслуживание. Капот автомобиля сделан так, чтобы механик мог легко добраться до все важных элементов силовых узлов и компонентов грузовика.

Chevrolet Silverado HD является коммерческой моделью. Моторный отсек автомобиля занят 6,6-литрвоым агрегатом, работающим на бензине. Производительность двигателя составляет 350 лошадиных сил. Для установки предусмотрена шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Грузовик будет продаваться с задним и полным приводом.

Рынки, на которых появится новый Chevrolet Silverado HD, пока не названы. Также нет прайса на машину, но производитель пообещал озвучить его будущим летом. В продаже транспортное средство появится в начале 2019 года.